إغلاق حساب باسم يوسف على "إكس" بسبب تغريدة.. ماذا قال فيها؟

أوقفت منصة "اكس" حساب الممثل الكوميدي المصري باسم يوسف وذلك على خلفية تغريدة نشرها وُصفت بأنها معادية للسامية.

وجاء في تغريدة يوسف: "إن معاداة السامية كانت تهمة تُستخدم لإخافة البعض. وبدأ العديد من الأشخاص يدركون كيف يتم استخدام تكتيك الخوف هذا لوضع حد للمحادثات وإخافة الأشخاص. لقد اُسيء استخدام هذا التعريف بهدف زرع الخوف. هل لا تزال خائفاً من أن يُطلق عليك معاد للسامية من قبل هؤلاء الصهاينة؟"

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واتهم البعض مالك منصة "اكس" إيلون ماسك بتقييد حرية الرأي والتعبير في حين اعتبر آخرون أن يوسف هو من أغلق حسابه لأسباب لم تُعرف بعد.