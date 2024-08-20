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عربي-دولي

مادورو: هزيمة أوكرانيا مسألة وقت وروسيا ستحقق أهدافها

Lebanon 24
20-08-2024 | 02:35
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قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، أمس، إنه يتعين على الولايات المتحدة والدول الأوروبية وقف خطط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «الإرهابية» ضد محطات الطاقة النووية.
وأضاف مادورو: «يجب على الولايات المتحدة وأوروبا وقف خطط زيلينسكي الإرهابية ضد محطات الطاقة النووية وضمان إجراء مفاوضات سياسية من أجل الاستسلام النهائي من جانب أوكرانيا ونهاية النازية في أوكرانيا»، بحسب ما أوردته وكالة «تاس» الروسية للأنباء.
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وقال مادورو إن «المجموعة النازية التي استولت على السلطة السياسية في كييف قد هزمت في حربها العدوانية ضد روسيا».
وأكد الرئيس الفنزويلي أن هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية واستسلامها مسألة وقت فقط.
وتابع بالقول إنها «مسألة وقت فقط قبل أن يتمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وروسيا من اجتثاث النازية من أوكرانيا، وسوف يحققان ذلك». (الشرق الأوسط)

 
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