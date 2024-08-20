ترامب يعلن أن هاريس لن تشارك في مناظرة على فوكس نيوز في أيلول

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أعلن مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترمب، في منشور على منصته «تروث سوشيال» في وقت متأخر من أمس، أن كامالا هاريس نائبة الرئيس الديمقراطي جو بايدن لن تشارك في مناظرة على قناة «فوكس نيوز»، يجري بحث عقدها في 4 أيلول، وفق «رويترز».وذكر ترمب أنه وافق على إجراء لقاء جماهيري يقدمه شون هانيتي على قناة «فوكس نيوز» في ولاية بنسلفانيا. (الشرق الأوسط)