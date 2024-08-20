تفاصيل جديدة عن تفجير تل ابيب.. "تعقيد القنبلة" يثير شكوك إسرائيل

قالت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيل إن إيران وحزب الله ربما يكونان وراء الهجوم الذي حصل في تل أبيب.



وقالت حماس إنها وحركة الجهاد الإسلامي أمرتا بتنفيذ الهجوم، لكن السلطات الإسرائيلية غير متأكدة من ذلك نظرا لتعقيد القنبلة المستخدمة.

Advertisement

وقالت الشرطة وجهاز الأمن الداخلي إن المهاجم، وهو من سكان نابلس في الضفة الغربية، ربما تلقى توجيهات من إيران أو حزب الله.



وأفاد قائد شرطة منطقة تل أبيب بيريتس عمار في مؤتمر صحفي : "بأنه من المرجح أن القنبلة صُنعت في الضفة الغربية، كانت كبيرة وذات أهمية كبيرة ولو لم تنفجر في الخارج لكانت قد أصابت العديد من الأشخاص".