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عربي-دولي

حزنٌ كبير في مصر... قبل ساعات من حفل زفافه الشاب محمد تُوفي

Lebanon 24
20-08-2024 | 05:38
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سادت حالة من الحزن بين أهالي محافظة بورسعيد في مصر، بعد وفاة الشاب محمد الصاروخ البالغ من العمر 28 عاماً، اثر تعرضه لصعقة كهربائية قبل ساعات من حفل زفافه.

ورغم محاولات الإسعاف، فارق الشاب محمد الحياة داخل المستشفى. (العربية)
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