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عربي-دولي
هروب "سفاح" من السجن... قتل 40 امرأة!
Lebanon 24
20-08-2024
|
07:12
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أفادت صحيفة "Citizen Digital" عن هروب سفاح اغتصب وقتل أكثر من 40 امرأة من مركز للشرطة في العاصمة الكينية نيروبي.
وإلى جانبه، هرب من مركز الشرطة 12 مواطنا إريتريا محتجزين بتهمة الهجرة غير الشرعية. (روسيا اليوم)
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