بعد إصابتهم بعوارض خطيرة... الآلاف من الذين تلقوا لقاح "أسترازينيكا" يطالبون بتعويضات مالية

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أظهرت أرقام جديدة أن حوالي 14 ألف شخص في بريطانيا تقدموا بطلبات للحصول على مدفوعات من الحكومة مقابل الضرر المزعوم الناجم عن لقاحات كوفيد -19.وتظهر الأرقام التي حصلت عليها صحيفة "التلغراف" بموجب طلبات حرية المعلومات، أنه تم بالفعل منح تعويضات مالية لحالات تشمل الإصابة بسكتة دماغية ونوبات قلبية وجلطات دموية خطيرة والتهاب بالحبل الشوك وشلل الوجه.وأوضحت الصحيفة البريطانية أن حوالي 97% من الأفراد الذين قدموا طلبات للحصول على تعويضات مالية تم تلقيحهم بلقاح "أسترازينيكا" مع عدد قليل فقط من التعويضات المدفوعة مقابل الأضرار الناجمة عن "فايزر" أو "موديرنا". (روسيا اليوم)