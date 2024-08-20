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عربي-دولي

محذرا من "توسعها إقليميا".. السيسي يدعو لإنهاء الحرب في غزة

Lebanon 24
20-08-2024 | 07:59
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دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم، إلى إنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة بين اسرائيل وحركة حماس، محذرا من "خطورة" اتساع نطاق الصراع إقليميا.
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وأفاد بيان من الرئاسة المصرية اوردته"فرانس برس" بأن السيسي أكد أن "الوقت قد حان لإنهاء الحرب الجارية، والاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والديبلوماسية"، مشدداً على خطورة توسع نطاق الصراع إقليمياً على نحو يصعب تصور تبعاته".

ووصل بلينكن إلى مدينة العلمين الساحلية في شمال مصر صباح اليوم لاجراء محاثات مع الرئيس المصري ووزير خارجيته حول التوصل إلى هدنة في غزة.
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