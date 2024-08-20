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عربي-دولي

نتنياهو: لن نترك محوري فيلادلفيا ونتساريم تحت أي ظرف

Lebanon 24
20-08-2024 | 08:45
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نقل ممثلو عائلات الرهائن الإسرائيليين عن رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو أن "تل أبيب لن تتخلى عن محوري فيلادلفيا ونتساريم تحت أي ظرف، ومهما كانت الضغوط".

وقال ممثلو عائلات الرهائن الإسرائيليين بعد لقائهم نتنياهو: "لقد فهمنا من رئيس الوزراء أنه إذا كان هناك وقف لإطلاق النار، فسيكون محددا زمنيا، فهو لن يتخلى عن محور فيلادلفيا ونتساريم".
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وأضافوا: "نحن نتحدث عن وقف إطلاق نار مؤقت، لا يوقف القتال، بغرض استعادة الرهائن. ولم يكن هناك حديث عن انسحاب أو تقليص القوات في قطاع غزة"، مشيرين إلى أن "نتنياهو لم يستسلم للضغوط الأميركية". (روسيا اليوم)
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