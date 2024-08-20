الجيش الروسي يُسيطر على مدينة "نيويورك"

أعلن الجيش الروسي عن السيطرة على مدينة نيويورك في منطقة دونيتسك، في سياق تقدمه المتواصل في شرق أوكرانيا.



وحملت البلدة اسم نيويورك حتى العام 1951، حين أطلقت عليها السلطات السوفياتية إبان الحرب الباردة اسم نوفغورود سكوي، ثم استعادت اسمها في صيف 2021 تحت ضغط ناشطين أوكرانيين. (سكاي نيوز)

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