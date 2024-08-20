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لماذا يتوجّه البلجيكيون إلى فرنسا؟

Lebanon 24
20-08-2024 | 09:52
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أفادت إذاعة "RTL" أن سكان بلجيكا الذين يعانون من ارتفاع جديد للأسعار يسافرون قبيل حلول العام الدراسي الجديد إلى فرنسا لشراء اللوازم المدرسية لأبنائهم من هناك بأسعار أرخص.


وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أنّ حوالي 70% من العائلات تُواجه صعوبات مالية في دفع نفقات مدارس أبنائها. (روسيا اليوم)
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