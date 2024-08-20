Advertisement

عربي-دولي

آخر تصريح من إيران عن الردّ على إسرائيل... إليكم ما قِيلَ

Lebanon 24
20-08-2024 | 10:27
A-
A+
Doc-P-1236685-638597717147230783.jpg
Doc-P-1236685-638597717147230783.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدّد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد محمد علي نائيني على أنّ "ردّ إيران قد لا يكون تكراراً للعمليات السابقة" وعلى أنّ "قادة القوات المسلحة يقيّمون كافة المواقف، ويتخذون قرارات دقيقة ومحسوبة، ويغيرون حسابات العدوّ بإجراءات فعالة".
Advertisement

وخلال حديث مع الصحفيين، أشار نائيني إلى أنّ "إسرائيل قبلت بهزيمتها"، وقال إنّ "السياسيين الأمیركيين يعترفون بذلك، فهم لم يحققوا أياً من أهدافهم حتى الآن".

كما أكّد أنّ "الوقت يعمل في صالح إيران"، وأنّ "فترة انتظار الردّ الإيراني قد تطول"، وقال: "على الإسرائيليين أن يعيشوا حالة من عدم التوازن، وقادتنا لديهم خبرة وفن في معاقبة العدوّ بشكل فعال وليسوا من المتسرعين".

كما ذكّر، بأنّ إيران لم تترك "أي هجوم على أهداف إيرانية من دون ردّ"، وأضاف: "على العدوّ أنّ ينتظر ضربات محسوبة ودقيقة في الوقت المناسب". (الميادين)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:04 | 2024-08-20
10:50 | 2024-08-20
10:42 | 2024-08-20
10:42 | 2024-08-20
10:11 | 2024-08-20
10:00 | 2024-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24