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عربي-دولي
آخر تصريح من إيران عن الردّ على إسرائيل... إليكم ما قِيلَ
Lebanon 24
20-08-2024
|
10:27
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شدّد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد محمد علي نائيني على أنّ "ردّ إيران قد لا يكون تكراراً للعمليات السابقة" وعلى أنّ "قادة القوات المسلحة يقيّمون كافة المواقف، ويتخذون قرارات دقيقة ومحسوبة، ويغيرون حسابات العدوّ بإجراءات فعالة".
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وخلال حديث مع الصحفيين، أشار نائيني إلى أنّ "إسرائيل قبلت بهزيمتها"، وقال إنّ "السياسيين الأمیركيين يعترفون بذلك، فهم لم يحققوا أياً من أهدافهم حتى الآن".
كما أكّد أنّ "الوقت يعمل في صالح إيران"، وأنّ "فترة انتظار الردّ الإيراني قد تطول"، وقال: "على الإسرائيليين أن يعيشوا حالة من عدم التوازن، وقادتنا لديهم خبرة وفن في معاقبة العدوّ بشكل فعال وليسوا من المتسرعين".
كما ذكّر، بأنّ إيران لم تترك "أي هجوم على أهداف إيرانية من دون ردّ"، وأضاف: "على العدوّ أنّ ينتظر ضربات محسوبة ودقيقة في الوقت المناسب". (الميادين)
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