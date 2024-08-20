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عربي-دولي

زيلينسكي: الوضع على الجبهة الشرقيّة صعب

Lebanon 24
20-08-2024 | 10:42
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، أنّ الوضع على خط الجبهة الشرقية لأوكرانيا، بالقرب من المركز اللوجستي الاستراتيجي في بوكروفسك، وعلى مقربة أيضا من توريتسك، "صعبٌ". (العربية)
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