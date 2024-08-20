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عربي-دولي
زيلينسكي: الوضع على الجبهة الشرقيّة صعب
Lebanon 24
20-08-2024
|
10:42
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، أنّ الوضع على خط الجبهة الشرقية لأوكرانيا، بالقرب من المركز اللوجستي الاستراتيجي في بوكروفسك، وعلى مقربة أيضا من توريتسك، "صعبٌ". (العربية)
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