زيلينسكي: الوضع على الجبهة الشرقيّة صعب

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، أنّ الوضع على خط الجبهة الشرقية لأوكرانيا، بالقرب من المركز اللوجستي الاستراتيجي في بوكروفسك، وعلى مقربة أيضا من توريتسك، "صعبٌ". (العربية)