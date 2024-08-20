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تفاصيل جديدة كشفت.. هكذا استعادت اسرائيل جثث رهائن من داخل نفق في غزة

Lebanon 24
20-08-2024 | 11:58
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كشف الجيش الاسرائيلي، في بيان اليوم الثلاثاء، معلومات جديدة عن عملية استعادة جثث 6 رهائن من داخل نفق في منطقة خان يونس بوسط قطاع غزة مساء أمس الاثنين.
 

في بيانه، قال الجيش الإسرائيلي إن العملية تمت عبر مجموعة قتالية بلواء المظليين، تضم القوات التابعة للكتيبة 75، ووحدة "يهلوم" الهندسية للمهام الخاصة، بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك".
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كما لفت إلى أن القوات عثرت على فتحة نفق عمقها حوالي 10 أمتار، تؤدي إلى مسار أرضي عُثر بداخله على جثامين المخطوفين.

وجاء في البيان: "فتشت قوات تابعة لوحدة "يهلوم" وجهاز الأمن العام المسار وحيّدت العوائق، والأبواب المحصّنة، والوسائل القتالية، والعبوات الناسفة"، منوها إلى أن عملية الانتشال نُفذت بعد قتال طويل وسط منطقة حضرية وداخل أبراج، حيث دمرت القوات بنى تحتية لمسلحين.


وأوضح أن العملية جرى تنفيذها بفضل معلومات استخباراتية دقيقة، قدمها جهاز الأمن العام والوحدات الاستخباراتية ومقر قيادة المخطوفين التابع لهيئة الاستخبارات العسكرية.
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