شبيهة بأساليب حزب الله: السنوار لا يتواصل إلا برسائل.. مكانه والأسرى لغزان حيّرا إسرائيل

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أكد الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، العثور في قطاع غزة على جثث 6 من الأسرى خلال عملية نفذها بالاشتراك مع الاستخبارات الداخلية، من دون ذكر الكثير من التفاصيل.السنوار قطع الاتصالاتفقد استغرق الأمر ساعات من الليل حتى تمكن المهندسون العسكريون الإسرائيليون من الحفر في عمق نفق يبلغ طوله 650 قدماً في خان يونس لاستخراج ما كانوا يبحثون عنه.ووجدوا جثث 4 رجال وامرأة، وكان جميعهم أسرى إسرائيليين احتجزتهم حركة حماس في السابع من تشرين الأول.يأتي هذا بينما تظل عمليات إنقاذ الأحياء من الأسرى نادرة للغاية، لأنها تتطلب معلومات استخباراتية أكثر تفصيلاً، وهناك الكثير مما يمكن أن يحدث خطأ.فقد أسفرت هجمات السابع من تشرين الأول على إسرائيل عن مقتل 1200 شخص واحتجاز حوالي 250 أسيراً، وفقًا للسلطات الإسرائيلية. وحتى الآن، أنقذت إسرائيل 7 منهم أحياء فقط، وفقا لـ"وول ستريت جورنال".فيما يعتقد مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن المزيد من الأسرى سيعودون إلى ديارهم قتلى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنقاذهم قريبا.وأثناء العمليات العسكرية، حصلت إسرائيل على كميات هائلة من البيانات القيمة عن حركة حماس، بعدما قامت باستخراج أجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف محمولة ووثائق من غزة، باستخدام الذكاء الاصطناعي لفحصها.وبمساعدة أميركية، عززت إسرائيل استخبارات الإشارات لديها. كما لعبت المعلومات البشرية - التي تم الحصول عليها من المعتقلين داخل غزة وغيرهم دورا رئيسيا.وأكد التقرير أن الجهود الاستخبارات الإسرائيلية تحسنت، لأن العملية البرية في غزة جلبت معلومات من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والوثائق التي عُثر عليها داخل القطاع.ورغم التحسن، فلا تزال عملية جمع المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية تواجه تحديات، فحركة حماس لا تزال تحرص على اتباع أساليب اتصالات دقيقة للتهرب من جمع الإشارات الاستخباراتية.كما أن زعيمها يحيى السنوار لا يتواصل إلا عبر رسائل تُرسل عبر مبعوث، بحسب وسطاء عرب، حيث قطع الأخير الاتصالات مع قيادة حماس بسبب انعدام الثقة والاعتقاد بوجود جاسوس في صفوفها بعد مقتل مروان عيسى، نائب قائد الجناح العسكري لحماس في آذار الماضي.وتتمثل عقبة أخرى في انتشار الأسرى في مختلف أنحاء القطاع ونقلهم من مكان إلى آخر لجعل تحديد مكانهم أكثر صعوبة، خصوصا أن إحدى الأسرى كانت كشفت أنها احتُجزت في 13 موقعا مختلفا فوق الأرض وتحتها خلال 51 يوما قضتها في غزة.كحزب الله تماماولعل أساليب حركة حماس لا تختلف كثيراً عن حزب الله في لبنان.فبعد عمليات اغتيال كثيرة طالب قياديين في الجماعة مؤخراً، حظر الحزب الهواتف المحمولة، التي يمكن استخدامها لتتبع موقع المستخدم في ساحة المعركة، بل استبدلها بوسائل الاتصال القديمة، مثل أجهزة البيجر والسعاة الذين يبلغون الرسائل شفهيا.وأكدت المصادر أن حزب الله بات يستخدم أيضا شبكة اتصالات أرضية خاصة يعود تاريخها إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. (العربية)