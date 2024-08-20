بوتين يتوعد الاوكرانيين: سنعاقب أعداء روسيا

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تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمحاربة من أسماهم "معارضي وأعداء" روسيا، بما في ذلك في منطقة كورسك حيث تشن أوكرانيا توغلاً منذ أيام.وخلال زيارته الأولى لمدرسة بيسلان منذ عام 2004 التي أسفرت عن مقتل أكثر من 330 شخصاً، معظمهم من الأطفال، تحدث بوتين عن الهجوم الأوكراني.وأكد على أن الأوكرانيين يواصلون العمل لمحاولة زعزعة استقرار بلاده.كما رأى أن هذا بات واضحاً من خلال الهجوم الأخير، وفق تعبيره.وأضاف أن روسيا ستحارب الأوكرانيين مثلما حققت أهدافها في الحرب ضد الإرهاب، وستعاقب المجرمين بالتأكيد، بحسب قوله.يشار إلى أن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي كان أعلن، اليوم الثلاثاء، أن الوضع على خط الجبهة الشرقي لأوكرانيا، بالقرب من المركز اللوجستي الاستراتيجي في بوكروفسك، وعلى مقربة أيضا من توريتسك، كان صعبا.كما قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية على فيسبوك إن 14 مقاتلة تم الإبلاغ عن اشتباكات في منطقة توريتسك و34 في منطقة توريتسك قطاع بوكروفسك منذ بداية اليوم.جاء هذا بعدما أعلنت سيطرتها على 1250 كيلومترا مربعا و92 بلدة في الأراضي الروسية، في حين تؤكد موسكو أنّها تصدّ هجماتها بانتظام.(العربية)