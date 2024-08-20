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بلينكن شكر السيسي: لمواصلة "العمل معا" في وقت حرج

Lebanon 24
20-08-2024 | 13:38
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اشارت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن الوزير أنتوني بلينكن، أكد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أهمية مواصلة العمل "معا" لمنع التصعيد الإقليمي، "في هذا الوقت الحرج".
 
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وأضافت أن بلينكن شكر السيسي خلال لقائهما في القاهرة، على شراكة مصر كوسيط في محادثات وقف إطلاق النار لضمان إطلاق سراح الرهائن والسماح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.
 
 
ووصل بلينكن إلى القاهرة في وقت سابق، الثلاثاء، قادما من تل أبيب، في إطار جولته التاسعة في المنطقة منذ بدء الحرب في غزة في السابع من تشرين الاول.
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