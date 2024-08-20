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واشنطن تبحث مع كييف أهداف هجومها على كورسك الروسية

Lebanon 24
20-08-2024 | 16:24
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية باتريك رايدر، مساء اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تبحث مع كييف الأهداف البعيدة التي تتوخاها من هجومها على مقاطعة كورسك الروسية.


وفي إشارة إلى اتصالات السلطات الأميركية مع كييف بشأن توغل القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، قال رايدر: "عندما يتعلق الأمر بأهدافهم البعيدة هنا، فإننا لا نزال نبحث ذلك معهم".
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