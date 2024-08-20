28
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
20
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بايدن يقر استراتيجية نووية سرية تعيد التركيز على الخطر الصيني
Lebanon 24
20-08-2024
|
16:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن الرئيس الأميركي جو بايدن وافق في آذار الماضي على خطة استراتيجية نووية شديدة السرية تعيد لأول مرة توجيه استراتيجية الردع الأميركية نحو جهود الصين لتوسيع ترسانتها النووية.
Advertisement
وذكرت الصحيفة أن البيت الأبيض لم يعلن قط أن بايدن وافق على النسخة المنقحة من الاستراتيجية التي تحمل اسم "إرشادات التوظيف النووي"، مشيرة إلى أنه من المتوقع إرسال إشعار غير سري إلى الكونغرس بشأن النسخة المنقحة قبل مغادرة بايدن لمنصبه.
وقالت الصحيفة أنه سُمح لاثنين من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية بالتلميح إلى مراجعة الإستراتيجية خلال خطاباتهما في الآونة الأخيرة.
وأضافت الصحيفة أن الاستراتيجية يجري تحديثها كل أربع سنوات أو نحو ذلك.
ويأتي هذا التحول، وفقا لنيويورك تايمز، في وقت يعتقد فيه البنتاغون أن مخزونات الصين النووية سوف تنافس حجم وتنوع مخزونات الولايات المتحدة وروسيا على مدى العقد المقبل.
وتتابع الصحيفة أن استراتيجية بايدن تعمل على رفع مستوى التركيز بما يتناسب وتقديرات البنتاغون بأن القوة النووية الصينية ستتوسع إلى 1000 رأس نووي بحلول عام 2030 و1500 بحلول عام 2035، وهو ما يقرب من الأعداد التي تنشرها الولايات المتحدة وروسيا الآن.
وتنقل الصحيفة عن مسؤولين أميركيين القول إن بكين تبدو الآن، في واقع الحال، متقدمة على هذا الجدول الزمني، وقد بدأت في تحميل الصواريخ النووية في حقول الصوامع الجديدة التي رصدتها الأقمار الصناعية التجارية قبل ثلاث سنوات.(الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الموت يؤلم جيسيكا عازار.. فقدت ابن الـ 30 عاما
Lebanon 24
الموت يؤلم جيسيكا عازار.. فقدت ابن الـ 30 عاما
13:51 | 2024-08-20
20/08/2024 01:51:32
Lebanon 24
Lebanon 24
عدوان إسرائيلي جوّي يستهدف إمدادات البقاع ومحاولة تسلّل إلى الجنوب
Lebanon 24
عدوان إسرائيلي جوّي يستهدف إمدادات البقاع ومحاولة تسلّل إلى الجنوب
22:10 | 2024-08-19
19/08/2024 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: جورجينا حبيبة رونالدو تقصّ شعرها وترميه بالبحر.. والجمهور: "ليش هيك كان حلو!"
Lebanon 24
بالفيديو: جورجينا حبيبة رونالدو تقصّ شعرها وترميه بالبحر.. والجمهور: "ليش هيك كان حلو!"
23:00 | 2024-08-19
19/08/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نواب المتن وكسروان يتحرّكون "تفاديا للكارثة"
Lebanon 24
نواب المتن وكسروان يتحرّكون "تفاديا للكارثة"
01:30 | 2024-08-20
20/08/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"غروري وصلني لمرض نفسي"... مُقدّم برامج لبنانيّ معروف: "بطلت شوف حدا قدامي"
Lebanon 24
"غروري وصلني لمرض نفسي"... مُقدّم برامج لبنانيّ معروف: "بطلت شوف حدا قدامي"
08:14 | 2024-08-20
20/08/2024 08:14:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:26 | 2024-08-20
مسؤول أميركي كبير: تصريحات نتانياهو في شأن غزّة غير بنّاءة
18:28 | 2024-08-20
بلينكن: الولايات المتحدة ترفض احتلالاً إسرائيلياً طويل الأمد لغزة
16:24 | 2024-08-20
واشنطن تبحث مع كييف أهداف هجومها على كورسك الروسية
16:14 | 2024-08-20
منظمة التحرير الفلسطينية: واشنطن فقط من يمكنها الضغط لوقف حرب غزة
16:00 | 2024-08-20
وسط انتقاد أميركي لنتنياهو.. بلينكن من الدوحة: نرسل الرسائل لإيران و "الحزب"
15:32 | 2024-08-20
في مواقع مختلفة.. القنابل تهدد عقد المؤتمر الوطني الديمقراطي
فيديو
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
21/08/2024 02:40:23
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
03:00 | 2024-08-17
21/08/2024 02:40:23
Lebanon 24
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
21/08/2024 02:40:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24