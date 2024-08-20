بايدن يقر استراتيجية نووية سرية تعيد التركيز على الخطر الصيني

Advertisement

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن الرئيس الأميركي جو بايدن وافق في آذار الماضي على خطة استراتيجية نووية شديدة السرية تعيد لأول مرة توجيه استراتيجية الردع الأميركية نحو جهود الصين لتوسيع ترسانتها النووية.وذكرت الصحيفة أن البيت الأبيض لم يعلن قط أن بايدن وافق على النسخة المنقحة من الاستراتيجية التي تحمل اسم "إرشادات التوظيف النووي"، مشيرة إلى أنه من المتوقع إرسال إشعار غير سري إلى الكونغرس بشأن النسخة المنقحة قبل مغادرة بايدن لمنصبه.وقالت الصحيفة أنه سُمح لاثنين من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية بالتلميح إلى مراجعة الإستراتيجية خلال خطاباتهما في الآونة الأخيرة.وأضافت الصحيفة أن الاستراتيجية يجري تحديثها كل أربع سنوات أو نحو ذلك.ويأتي هذا التحول، وفقا لنيويورك تايمز، في وقت يعتقد فيه البنتاغون أن مخزونات الصين النووية سوف تنافس حجم وتنوع مخزونات الولايات المتحدة وروسيا على مدى العقد المقبل.وتتابع الصحيفة أن استراتيجية بايدن تعمل على رفع مستوى التركيز بما يتناسب وتقديرات البنتاغون بأن القوة النووية الصينية ستتوسع إلى 1000 رأس نووي بحلول عام 2030 و1500 بحلول عام 2035، وهو ما يقرب من الأعداد التي تنشرها الولايات المتحدة وروسيا الآن.وتنقل الصحيفة عن مسؤولين أميركيين القول إن بكين تبدو الآن، في واقع الحال، متقدمة على هذا الجدول الزمني، وقد بدأت في تحميل الصواريخ النووية في حقول الصوامع الجديدة التي رصدتها الأقمار الصناعية التجارية قبل ثلاث سنوات.(الحرة)