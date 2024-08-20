Advertisement

عربي-دولي

مسؤول أميركي كبير: تصريحات نتانياهو في شأن غزّة غير بنّاءة

Lebanon 24
20-08-2024 | 19:26
A-
A+
Doc-P-1236854-638598041318751651.jpeg
Doc-P-1236854-638598041318751651.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتقد مسؤول أميركي الثلاثاء تصريحات متشدّدة نسبت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حول استمرار سيطرة إسرائيل على محور "فيلادلفيا" بين قطاع غزة ومصر، مؤكدا أنها لا تساعد في التوصل الى وقف لإطلاق النار مع حماس.
Advertisement

وقال المسؤول الكبير الذي يرافق وزير الخارجية أنتوني بلينكن في جولته الشرق أوسطية طالبا عدم كشف هويته إن "مثل هذا التصريحات المتشددة ليست بناءة للتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار".

وأشار إلى أن "تصريحات كهذه تشكّل بالتأكيد خطرا على إمكان المضي قدماً في المحادثات متى اتّفق الطرفان على مقترح انتقالي".

وقال المسؤول إن "بلينكن متمسّك بما صرّح به الاثنين في تل أبيب بشأن موافقة نتانياهو على "خطة تسوية" أميركية لسد الفجوات في ما يتّصل بالمقترح الذي أعلنه بايدن في 31 أيار، والمتعلق بوقف إطلاق النار في غزة".

وقال المسؤول الأميركي: "اطّلعنا على تعليقات رئيس الوزراء، خصوصا بشأن بعض هذه البنود. لن نتفاوض علنا".

وشدّد على أن "تسوية مسائل تقنية كهذه تحتاج إلى مزيد من النقاشات".

ولفت إلى أن "بلينكن والولايات المتحدة على قناعة بوجوب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار".

وأضاف: "ستجرى محادثات إضافية بشأن التفاصيل التقنية، والكثير منها بالطبع يتم تداوله في الإعلام، وهذا الأمر بالتأكيد غير مفيد للعملية".

وقال المسؤول إن "الولايات المتحدة تتوقع إحراز الجهود الدبلوماسية تقدما هذا الأسبوع على صعيد توصل إسرائيل وحماس لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار".

وتوقّع أن "تستمر هذه العملية في هذا الأسبوع"، بدون تأكيد أي اجتماع رسمي مرتقب هذا الأسبوع يشمل إسرائيل وحماس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:13 | 2024-08-21
01:10 | 2024-08-21
01:04 | 2024-08-21
00:59 | 2024-08-21
00:35 | 2024-08-21
00:32 | 2024-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24