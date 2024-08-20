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أطلقتها كييف باتجاه موسكو.. الدفاعات الروسية تتصدى لـ10 مسيّرات

Lebanon 24
20-08-2024 | 23:14
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أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، فجر الأربعاء، أنّ الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 10 طائرات مسيّرة أطلقتها كييف باتجاه مدينته، في "أحد أضخم الهجمات" التي تستهدف العاصمة الروسية منذ بدء الحرب.

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وقال سوبيانين في منشور على تطبيق تلغرام "لقد سمح لنا دفاع موسكو المتعدّد الطبقات ضدّ المسيّرات المعادية بأن نصدّ بنجاح كلّ الهجمات".
 
وأضاف أنّ "هذه واحدة من أكبر المحاولات لمهاجمة موسكو بطائرات من دون طيار"، مشيرا إلى أنّ الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خلال تصدّيها لهذا الهجوم ما مجموعه 10 طائرات من دون طيار أوكرانية.

وأكّد رئيس البلدية أنه لم يتم تسجيل أيّ إصابات أو أضرار من جراء هذا الهجوم. (سكاي نيوز عربية) 
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