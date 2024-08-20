الحزب الديمقراطي يعتمد كامالا هاريس رسيماً لخوض السباق الرئاسي

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اعتمد الحزب الديمقراطي رسمياً كامالا هاريس لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية في الخامس من تشرين الثاني المقبل.جاء ذلك خلال المؤتمر الوطني لحزب الديمقراطي المؤتمر المنعقد في شيكاغو.وفي أول تعليق لها، ردت هاريس على إعلان ترشحها بشكل رسمي بالقول إن الفوز بترشيح المندوبين الديمقراطيين شرف عظيم، وإنهم معا سيشقون طريقا جديدا نحو المستقبل والحرية.بذلك، تخوض كامالا هاريس الانتخابات المقبلة في مواجهة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي فاز بترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات.ومع انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الأميركي، تلقت كامالا هاريس دفعة معنوية، بعد دعم من قيادات الحزب مثل الرئيس بايدن والمرشحة السابقة هيلاري كلينتون.