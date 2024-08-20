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عربي-دولي

ترامب أم هاريس... ماسك يجري الإنتخابات الرئاسية الأميركية على "إكس"

Lebanon 24
20-08-2024 | 23:20
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أجرى رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك استطلاع رأي على منصة "إكس" حول نسبة تأييد المستخدمين للمرشح الجمهوري دونالد ترامب ولمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

ودعا ماسك على صفحته في منصة "إكس" المستخدمين لاختيار من الذي منهما سيصوتون له: ترامب أم هاريس.
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ووفقا لأصوات ما يزيد قليلا عن مليون مستخدم للمنصة، تقدم ترامب بنسبة 78.7%، بينما حصلت هاريس على 21.3% فقط.

وسيستمر الاستطلاع لمدة 22 ساعة أخرى.
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