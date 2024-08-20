حكومات بوركينا فاسو ومالي والنيجر تدين دعم أوكرانيا للإرهاب الدولي

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أعربت بوركينا فاسو ومالي والنيجر في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي عن إدانة حكوماتها لدعم السلطات الأوكرانية الصريح للإرهاب الدولي، ولا سيما في منطقة الساحل.وجاء في الرسالة أن "وزراء خارجية بوركينا فاسو ومالي والنيجر يعارضون ويدينون بشدة الدعم الصريح والأكيد الذي تقدمه حكومة جمهورية أوكرانيا للإرهاب الدولي، ولا سيما في منطقة الساحل".كما طالبت الدول الإفريقية الثلاث مجلس الأمن الدولي "بتحمل مسؤولية مواجهة اختيار أوكرانيا المتعمد دعم الإرهاب لمنع هذه الأعمال التخريبية التي تهدد استقرار منطقة الساحل بل حتى القارة الأفريقية برمتها".وكانت أفادت صحيفة "لوموند" في وقت سابق نقلا عن مصدر عسكري مالي أن إرهابيين من الجماعات الانفصالية المسلحة المالية المتخذة اسم "الإطار الاستراتيجي للدفاع عن شعب أزواد" سافروا إلى أوكرانيا لتلقي تدريبات عسكرية. وعلى خلفية ذلك قطعت مالي علاقاتها الدبلوماسية بأوكرانيا في 5 آب الجاري.كما أعلنت النيجر في 8 أغسطس قطع علاقاتها مع كييف.