نتنياهو: الجيش الإسرائيلي "لن ينسحب" من محور فيلادلفيا

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن قوات بلاده "لن تنسحب" من محور فيلادلفيا، الذي يمتد 14 كيلومترا على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر.وبحسب "هيئة البث الإسرائيلية"، فإن نتنياهو "أدلى بتلك التصريحات خلال لقاء جمعه، الثلاثاء، مع عائلات قتلى من هيئة "هغبورا" وعائلات لمخطوفين من هيئة "هتكفا".وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن بلاده "لن تنسحب تحت أي ظرف من محور فيلادلفيا أو محور نيتساريم"، علما أن الأخير يفصل مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى وجنوبي قطاع غزة، وذلك على الرغم من "ممارسة ضغوط كبيرة" على إسرائيل للقيام بذلك.وقال نتنياهو إنه "نقل موقفه بهذا الشأن إلى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أثناء اجتماعهما الأخير". (الحرة)