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عربي-دولي

قتلى وجرحى.. هذا ما شهدته إيران اليوم (صورة)

Lebanon 24
21-08-2024 | 01:04
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ارتفعت حصيلة قتلى انقلاب حافلة ركاب وسط إيران كانت تقل باكستانيين إلى العراق إلى 35 شخصا، وفق الإعلام الإيراني.
 
وقال التلفزيون الإيراني في وقت سابق "انقلبت حافلة تقل زوارا باكستانيين واندلعت فيها النيران أمام نقطة دهشير تافت في محافظة يزد مساء الثلاثاء"، مضيفا أن "28 شخصا قتلوا وأصيب 23 مع احتمال ارتفاع الحصيلة".
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وكان 51 شخصا على متن الحافلة عند وقوع الحادث، ولم تعلن السلطات على الفور سبب الحادث.
 
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