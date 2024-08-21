روسيا تعلن إسقاط 45 مسيرة أوكرانية 11 فوق موسكو

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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 45 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "من بين 45 طائرة دون طيار تم تدميرها خلال الليل، تم إسقاط 11 طائرة فوق مقاطعة موسكو".وأضاف بيان الوزارة: "تم تدمير 23 مسيرة أخرى فوق مقاطعة بريانسك، و6 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة كالوغا، و2 فوق مقاطعة كورسك".وأضاف أن "الدفاع ضد الطائرات بدون طيار للعدو جعل من الممكن صد جميع الهجمات بنجاح. أسقطت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع 10 مسيرات هذه الليلة".وأضاف أنّ "هذه واحدة من أكبر المحاولات لمهاجمة موسكو بطائرات مسيرة"، مشيرا إلى أنّ الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خلال تصدّيها لهذا الهجوم ما مجموعه 10 طائرات بدون طيار أوكرانية.وأكّد رئيس البلدية أنه لم يتم تسجيل أيّ إصابات أو أضرار من جراء هذا الهجوم.