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عربي-دولي

على بعد 77 ميلا.. حادث مريب قرب الحديدة قبالة اليمن

Lebanon 24
21-08-2024 | 01:42
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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأربعاء أنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 77 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة اليمنية.

إلا أنها لم تشر في بيانها المقتضب الذي نشرته على حسابها في منصة إكس لتفاصيل أخرى عن الحادث.
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بل اكتفت بدعوة السفن المبحرة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي حادث يعترضها.

ضرب الحديدة
ومنذ تشرين الثاني 2023 عمدت جماعة الحوثي إلى شن أكثر من 200 هجوم على سفن تجارية، زاعمة أنها كانت متجهة إلى إسرائيل.

كما توعد الحوثيون بتوسيع هجماتهم حتى البحر الأبيض المتوسط أيضاً، بحجة دعم قطاع غزة الذي يخضع لحرب إسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول 2023.

فيما نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات رداً على هجمات الحوثي التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية.(العربية)


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