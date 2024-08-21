Advertisement

عربي-دولي

خلال احتجاج أمام مقر القنصلية الإسرائيلية.. اعتقال اكثر من 12 متظاهرا في شيكاغو

Lebanon 24
21-08-2024 | 01:56
A-
A+
Doc-P-1236960-638598275887364383.jpg
Doc-P-1236960-638598275887364383.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قامت الشرطة الأميركية باعتقال أكثر من 12 متظاهرا مؤيدا للفلسطينيين، أمس الثلاثاء، خلال احتجاج أمام مقر القنصلية الإسرائيلية بمدينة شيكاغو، امتد إلى الشوارع المحيطة في الليلة الثانية من فعاليات المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي.
Advertisement

وبدأت المواجهات مع رجال الشرطة بعد دقائق من انطلاق المظاهرة إثر مهاجمة بعض المحتجين، الذين ارتدوا ملابس سوداء وغطوا وجوههم، لضباط شرطة منعوا المسيرة.

وتمكن المحتجون من تجاوز رجال الشرطة في نهاية المطاف، لكنهم حوصروا عدة مرات طوال الليل من شرطة مكافحة الشغب، التي لم تسمح للمتظاهرين بالتفرق.

ووصفت الشرطة المظاهرات بأنها "تجمع غير قانوني"، وفقا للأسوشيتد برس.

وأمر ضباط مسلحون بهراوات خشبية، في وقت سابق من الليل، المتظاهرين بالتحرك والمغادرة، وحاصروا بعض المحتجين ومنعوهم من السير.

وأشعل متظاهرون النار في علم أميركي بالتزامن مع صعود نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى المنصة داخل مركز يونايتد الذي يبعد نحو 3 كيلومترات.

وحمل متظاهرون آخرون أعلاما فلسطينية، بينما ارتدى كثيرون ملابس سود وغطوا وجوههم.

وعندما أعاد المتظاهرون تجميع صفوفهم واقتربوا من رجال شرطة مكافحة الشغب أمام ناطحة سحاب في شيكاغو بها مقر القنصلية الإسرائيلية، قال ضابط عبر مكبر صوت "نأمركم بالمغادرة فورا".

وردت سيدة في مقدمة المسيرة عبر مكبر صوت ردا عليه "لسنا خائفين منكم".

وشهدت القنصلية عدة مظاهرات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.(سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:43 | 2024-08-21
04:28 | 2024-08-21
04:21 | 2024-08-21
04:00 | 2024-08-21
03:37 | 2024-08-21
03:30 | 2024-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24