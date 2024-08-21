مدفيديف يحذر من "فخ المفاوضات" مع اوكرانيا

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قام نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بالتحذير من الوقوع فيما أسماه "فخ المفاوضات" مع أوكرانيا، وهي مفاوضات السلام المبكرة غير الضرورية التي اقترحها المجتمع الدولي.جاء ذلك وفقا لما نشره مدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث تابع: "أرى أننا نواجه خطرا واحدا في الآونة الأخيرة، ألا وهو فخ المفاوضات، الذي يمكن أن تقع فيه بلادنا في ظل مجموعة معينة من الظروف. وتحديدا مفاوضات السلام المبكرة غير الضرورية التي اقترحها المجتمع الدولي وفرضها على نظام كييف، مع آفاق وعواقب غير واضحة."أضاف: "قد استقرت كل الأشياء في أماكنها الصحيحة، بعد أن ارتكب النازيون الجدد عملا إرهابيا في مقاطعة كورسك، كاتمين بذلك الثرثرة الخاملة للوسطاء غير المخولين حول العالم الرائع. وأصبح الجميع الآن يفهمون كل شيء، حتى لو لم يقولوا ذلك بصوت عال. الجميع يفهمون الآن أنه لا مزيد من المفاوضات قبل هزيمة العدو بالكامل!وقال: "لذلك لا تدع اللقيط الحقير ذي الكمامة الكريهة والشعر الأبيض الأشعث من بلد يتم الإعداد للعملية الإرهابية (في كورسك، والإشارة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون فيما يبدو- المحرر) يفرح بتلك العملية. فقد ارتكبت بلاده ما هو أسوأ بكثير من أوكرانيا السابقة: سيكون هناك المزيد من الإنفاق غير المنطقي، والمزيد من المعدات العسكرية المدمرة بشكل كبير، والمزيد من التوابيت.الآن، دع الأقنان الأوكرانيين البائسين يقبلون بحماس الأيدي الدموية لأسيادهم الأنغلوساكسونيين مجامعي الموتى الذين يسخرون منهم"، بحسب قوله.وكانت وزارة الدفاع الروسية ذكرت في نشرتها يوم أمس الإثنين، أن خسائر قوات كييف في كورسك بلغت أكثر من 4130 عسكريا و58 دبابة ومئات المدرعات و5 منصات للدفاع الجوي و6 راجمات صواريخ بينها 3 من طراز "هيمارس" أميركية الصنع، فيما يواصل الجيش الروسي القضاء على القوات المهاجمة وأسر أفرادها الذين يستسلمون بالعشرات. (روسيا اليوم)