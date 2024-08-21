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عربي-دولي

العلاقات بين مصر وإسرائيل عند أدنى مستوى لها.. صحيفة تكشف

Lebanon 24
21-08-2024 | 03:37
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أوردت صحيفة "ذي ناشيونال" الإماراتية نقلا عن مصادرها بأن العلاقات بين مصر وإسرائيل عند أدنى مستوى لها وسط الخلافات بشأن وجود القوات الإسرائيلية في رفح وممر فيلادلفيا على حدود مصر.

ونقلت الصحيفة الناطقة باللغة الانكليزية عن مصادر مطلعة قولها، اليوم الثلاثاء، إن مصر أبلغت المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين خلال الـ 48 ساعة الماضية خلال المفاوضات في القاهرة بأن مصر لن توافق أبدا على وجود القوات الإسرائيلية في أي واحدة من النقطتين المذكورتين، بغض النظر عن تعداد هذه القوات.
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وأوضح أحد المصادر أن الإسرائيليين كانوا يصرون على بقاء قواتهم في رفح وفيلادلفيا، وتعهدوا بتقديم صور من الأقمار الصناعية لإثبات أن قوة محدودة فقط منتشرة هناك.

وأضاف أن المصريين رفضوا المقترح، واقترحوا نشر قوات أمريكية أو أممية في النقطتين، الأمر الذي رفضه الجانب الإسرائيلي.

واتهم الجانب المصري إسرائيل بانتهاك الاتفاقيات الثنائية التي تحظر نشر القوات الإسرائيلية هناك.

يذكر أن إسرائيل سيطرت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في مايو الماضي، وبعد ذلك دخلت القوات الإسرائيلية لما يسمى بممر فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وذلك خلال العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حركة "حماس" والفصائل الأخرى في قطاع غزة ردا على هجومها على إسرائيل في 7 تشرين الأول الماضي.(روسيا اليوم)




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