طلب عاجل من الجيش الإسرائيليّ لسكان غزة: للإخلاء فوراً

أخطر الجيش الإسرائيلي جميع السكان والنازحين في حارات المحطة ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة بـ"الإخلاء الفوري" استعدادا لعملية عسكرية في المنطقة.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "المنطقة التي تتواجدون فيها تعتبر منطقة قتال خطيرة". (روسيا اليوم)

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