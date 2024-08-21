هكذا ستردّ إيران على إسرائيل.. خطّة من 3 محاور

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية خطط إيران للانتقام من إسرائيل، في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في 31 حزيران الماضي.



وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، على موقعها الإلكتروني، إنها حصلت على بيان من البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، حددت فيه طهران 3 محاور رئيسية لطبيعة الرد المتوقع على اغتيال هنية، حيث تتهم الجمهورية الإسلامية إسرائيل بالضلوع في العملية، بينما لم تعلّق الأخيرة رسمياً على الاغتيال.

Advertisement

وذكرت الصحيفة أنّ "إيران أكدت قرارها تعليق ردّها على إسرائيل حالياً، في ظل المباحثات الجارية للتوصل إلى هدنة للحرب في قطاع غزة"، وتابعت: "وفقاً لبيان البعثة الأممية الإيرانية، فإن رد طهران يقوم على 3 محاور، وهي معاقبة إسرائيل، وردعها عن شنّ هجمات مماثلة في المستقبل، وأن يتجنّب أي رد فعل عكسي يمكن أن يؤثر سلباً على الهدنة المرتقبة في غزة".

ونقلت عن البيان الإيراني قوله: "توقيت وظروف وطريقة رد إيران سيتم تنسيقها بدقة لضمان حدوثها في لحظة المفاجأة القصوى، ربما عندما تكون أعينهم على السماء وشاشات الرادار الخاصة بهم، ستتم مفاجأتهم من الأرض، أو ربما حتى من خلال مزيج من الإثنين".



كذلك، نقلت الصحيفة عن مسؤول بارز قوله إن الهدنة المحتملة في غزة ليست السبب الوحيد الذي يدفع إيران للتفكير ملياً قبل تنفيذ هجومها، حيث تخشى طهران أيضاً أن يؤدي هجوم مباشر للمرة الثانية على إسرائيل هذا العام إلى حرب إقليمية واسعة، وهو الأمر الذي ستدفع إيران ثمنه غالياً، في ظل اقتصادها المتعثر، واحتمال أن تدخل الولايات المتحدة مباشرة في الصراع.

كذلك، قال المسؤول الأميركي: "إنهم لا يريدون التورط في هذا المسار". (24)