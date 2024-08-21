خلال الساعات الماضية... الجيش الإسرائيلي يكشف قائمة أهداف ومواقع ضربها في غزة

نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تقريره اليومي بشأن عملياته العسكرية في قطاع غزة.





وقال الجيش في التقرير إن قواته "تواصل أنشطتها العملياتية الدقيقة المستندة إلى المعلومات الاستخباراتية في منطقة تل السلطان في رفح، مؤكدا أنه تم "القضاء على العشرات من الإرهابيين المسلحين، وتفكيك كميات كبيرة من البنية التحتية للإرهاب في المنطقة، والعثور على كمية كبيرة من الأسلحة، بما في ذلك المتفجرات والقنابل اليدوية وبنادق AK-47 وغيرها".

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وأضاف التقرير: "تواصل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي أنشطتها العملياتية في منطقة خان يونس، حيث تمكنت من القضاء على العشرات من الإرهابيين، وتنفيذ غارات مستهدفة على أهداف إرهابية وتحديد مواقع وتفكيك مجمعات عسكرية".





وتابع: "بالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي، تمكنت القوات من القضاء على العديد من الإرهابيين الذين تم تحديدهم وهم يعملون في المنطقة التي تم إطلاق الصواريخ منها عدة مرات على التجمعات السكنية في جنوب إسرائيل".

وأشار التقرير إلى أنه "خلال اليوم الماضي، هاجمت القوات الجوية الإسرائيلية نحو 30 هدفا إرهابيا في مختلف أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك هياكل عسكرية، وإرهابيين مسلحين، ومواقع إطلاق، وفتحات أنفاق، ونقطة مراقبة".





في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي للقطاع منذ الـ7 من تشرين الاول إلى 40223 شخصا، والمصابين إلى 92981. (روسيا اليوم)