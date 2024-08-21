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عربي-دولي
كوريا الجنوبية تجري تدريبات دفاعية دورية حول جزر دوكدو
Lebanon 24
21-08-2024
|
08:07
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أجرت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء تدريبات دفاعية دورية بالقرب من جزر دوكدو الواقعة في أقصى شرق البلاد، وهي التدريبات الخامسة من نوعها في عهد إدارة الرئيس الحالي يون سيوك يول.
وقال مسؤول عسكري إن الجيش أجرى تدريبات الدفاع عن جزر دوكدو اليوم ويقوم بها على أساس منتظم لحماية أراضي الشعب وممتلكاته.
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وأضاف أن الجيش يخطط لإجراء تدريبات أخرى خلال هذا العام بموجب المبدأ التوجيهي المتعلق بإجراء التدريبات مرتين سنويا.
وجاءت تدريبات اليوم على نطاق مماثل للتدريبات السابقة التي جرت في ديسمبر الماضي بمشاركة سفن البحرية وخفر السواحل دون مشاركة مشاة البحرية.
وتأتي التدريبات الأخيرة في الوقت الذي تحسنت فيه العلاقات الثنائية بين الدولتين الجارتين الآسيويتين بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة في إطار سعيهما إلى تعزيز التعاون الأمني الثلاثي مع حليفتهما المشتركة الولايات المتحدة وسط التهديدات الأمنية المتطورة لكوريا الشمالية.
وأطلقت كوريا الجنوبية تدريبات دوكدو في عام 1986. وأصبحت تجريها مرتين سنويا منذ عام 2003.
وتحتج اليابان لدى الحكومة الكورية كلما أُعلن عن التدريبات الدفاعية.
ولطالما كانت دوكدو مصدرا متكررا للتوتر بين الجارتين، حيث تواصل طوكيو المطالبة بالسيادة على الجزر في أوراقها السياسية والبيانات العامة والكتب المدرسية. (روسيا اليوم)
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