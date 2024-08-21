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عربي-دولي

داخل مدرسة... طفلتان تعرّضتا لاعتداء جنسيّ وهذا هو المتّهم

Lebanon 24
21-08-2024 | 08:42
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قالت وسائل إعلام هنديّة إن خدمات الإنترنت انقطعت وأُغلقت المدارس لليوم الثاني على التوالي في بلدة قريبة من مدينة مومباي اليوم الأربعاء، مع تصاعد الاحتجاجات على ما يتردد عن اعتداء جنسي على طفلتين تبلغان من العمر أربعة أعوام.
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وأفادت وسائل الإعلام بأن السلطات ألقت القبض على عامل نظافة بتهمة الاعتداء جنسيا على التلميذتين داخل مدرسة في بادلابور. (سكاي نيوز)

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