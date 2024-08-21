هل يؤثر ترامب على مفاوضات الهدنة في غزة؟

ذكرت وسائل إعلام أميركية، أن الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، يواجه جدلاً بشأن محاولته المزعومة للحصول على نفوذ أجنبي، في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.



وأوضحت التقارير، أن الرئيس السابق تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وحثه على رفض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بسبب مخاوف من أنه قد يفيد منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية.

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وفي السياق، قالت الصحافية ومقدمة برنامج "بي بي إس نيوز أور": "تشير التقارير إلى أن ترامب تحدث عبر الهاتف مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، وحثه على عدم إبرام صفقة الآن، لأنه يُعتقد أنها ستساعد حملة هاريس".



ولم يتضح بعد ما إذا كانت وودروف تشير إلى تقرير جديد، أم أنها تشير إلى تقارير صدرت الأسبوع الماضي، حول محادثة مزعومة بين ترامب ونتانياهو، والتي جاءت تزامناً مع انهيار محادثات وقف إطلاق النار، في الفترة الماضية، قبل استئناف المباحثات منتصف الشهر الجاري في الدوحة ثم القاهرة.



وكشف تقرير لموقع "أكسيوس" الأسبوع الماضي، أن ترامب تحدث مع نتانياهو في 14 آب الجاري، أي قبل يوم واحد من محادثات وقف إطلاق النار. ورفضت حملة ترامب التعليق، في حين نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي حدوث المكالمة.



وعندما سألته الصحافية في 16 آب الجاري، عما إذا كان يشجع نتانياهو على قبول اتفاق وقف إطلاق النار، أجاب ترامب: "لا، لم أشجعه.. لقد شجعته على إنهاء هذا الأمر.. ولكن بكلمة انتصر، وانتهى الأمر. يجب أن يتوقف الأمر. يجب أن يتوقف القتل". (24.ae)