خدمات تلغرام وواتساب توقفت في روسيا

أعلنت روسيا، الأربعاء، تسجيل انقطاع واسع في خدمات تطبيقي "واتساب" و"تليغرام" الشهيرين للمراسلة.



ولم تذكر خدمة مراقبة الاتصالات الحكومية في روسيا، أي سبب محتمل لهذا العطل. (سكاي نيوز)



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