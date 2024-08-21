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خدمات تلغرام وواتساب توقفت في روسيا

Lebanon 24
21-08-2024 | 09:28
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أعلنت روسيا، الأربعاء، تسجيل انقطاع واسع في خدمات تطبيقي "واتساب" و"تليغرام" الشهيرين للمراسلة.

ولم تذكر خدمة مراقبة الاتصالات الحكومية في روسيا، أي سبب محتمل لهذا العطل. (سكاي نيوز)
 
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