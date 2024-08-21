أوكرانيا: دمرنا جسور كورسك بصواريخ "هيمارس" الأميركية

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أقر الجيش الأوكراني أن قواته تستخدم أنظمة صواريخ "هيمارس" الأميركية في تدمير جسور عائمة ومعدات هندسية في منطقة كورسك الروسية وتستهدف الخدمات اللوجستية في توغلها الكبير عبر الحدود.وتساءلت أوكرانيا ساخرة "أين تختفي الجسور العائمة في منطقة كورسك؟ رجالنا... يدمرونها بدقة". (العربية)