تقرير خطير يكشف.. كيف يساهم الوقود في المجازر الإسرائيلية ضد غزة؟

حذر خبراء قانونيون من أن الدول التي تزود إسرائيل بالنفط والوقود المستخدم في عملياتها العسكرية قد تكون متواطئة في جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



Advertisement

التقرير أشار إلى أن أربع ناقلات وقود طائرات أميركية تم شحنها إلى إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة، مما يثير مخاوف بشأن تورط الدول الموردة في "جرائم خطيرة". وكشف تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" أن الدبابات والطائرات الإسرائيلية التي تقصف غزة وتعزز الاحتلال في الضفة الغربية تعتمد على وقود وارد من دول وقعت على اتفاقيات منع الإبادة الجماعية واتفاقية جنيف.التقرير أشار إلى أن أربع ناقلات وقود طائرات أميركية تم شحنها إلى إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة، مما يثير مخاوف بشأن تورط الدول الموردة في "جرائم خطيرة".

بالإضافة إلى ذلك، تتبعت دراسة جديدة شحنات نفط من دول مثل أذربيجان والبرازيل وإيطاليا، والتي زودت إسرائيل بملايين الأطنان من النفط الخام بعد صدور حكم من محكمة العدل الدولية في كانون الثاني.



خبراء الأمم المتحدة دعوا إلى فرض حظر على إمدادات الطاقة لإسرائيل للتحقيق في استخدام الوقود في "الإبادة الجماعية" المحتملة. وأكدوا أن الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف ملزمة بمنع مثل هذه الجرائم.

كما أوصت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بتعليق توريد الأسلحة والنفط لإسرائيل حتى يتوقف الهجوم على غزة، مشيرة إلى أهمية العقوبات كأداة ردع ضد انتهاكات حقوق الإنسان. (عربي21)









