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عن أسباب سقوط مروحيّة ابراهيم رئيسي... هذا ما قِيلَ

Lebanon 24
21-08-2024 | 10:33
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قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانيّة، إنّ مروحية الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي سقطت بسبب الظروف الجويّة.
 
 
وأشارت الوكالة إلى أنّ من أسباب سقوط مروحية رئيسي أيضاً "عدم القدرة على تحمّل الوزن". (رصد لبنان 24)
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رئيسي

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