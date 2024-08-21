عن أسباب سقوط مروحيّة ابراهيم رئيسي... هذا ما قِيلَ

قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانيّة، إنّ مروحية الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي سقطت بسبب الظروف الجويّة.

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وأشارت الوكالة إلى أنّ من أسباب سقوط مروحية رئيسي أيضاً "عدم القدرة على تحمّل الوزن". (رصد لبنان 24)