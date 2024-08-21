وقوع انفجارين قرب سفينة غرب عدن

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بعد ساعات من تعرض سفينة غربي الحديدة لقذائف مجهولة، وقع حادث جديد غربي عدن، اليوم الأربعاء.فقد أفادت هيئة بحرية بريطانية، بأنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 57 ميلا بحريا جنوبي مدينة عدن اليمنية.كما قالت إن ربان السفينة أبلغ عن انفجارين على مقربة من السفينة، مشيرة إلى أن طاقم السفينة بخير وهي في طريقها إلى الميناء التالي.أتى هذا الحادث بعد ساعات قليلة من حادث وقع في وقت سابق اليوم غربي الحديدة أبلغت عنه الهيئة البريطانية.فقد أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 77 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة اليمنية.كما أوضحت في بيان أن ثلاثة مقذوفات أصابت السفينة التجارية، ما أدى إلى تقييد حركتها. ونقلت عن ربان السفينة قوله إن "السفينة أصيبت بقذيفتين غير محددتي النوع قبل أن تصيبها قذيفة ثالثة". إلا أنها أشارت إلى عدم وقوع إصابات.هذا ودعت السفن المبحرة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي حادث يعترضها.(الحدث)