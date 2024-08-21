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عربي-دولي

زعيم المعارضة الإسرائيلي: هذا ما يجب أن يفعله نتنياهو

Lebanon 24
21-08-2024 | 12:40
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دعا زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للتوجه إلى مصر والتفاوض مع الوسطاء للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار بغزة وتبادل أسرى.
وفي منشور على منصة إكس، قال لابيد: "إذا كان نتنياهو على قناعة كبيرة بقدراته التفاوضية، فليذهب إلى مصر ويجلس هناك بنفسه حتى يتم التوصل إلى اتفاق".
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وأضاف: "هذا ما يجب أن يفعله رئيس الوزراء المسؤول الذي يهتم بحياة مواطنيه".
وتابع: "السبب الوحيد لعدم قيامه بذلك هو أنه لم يعد لديه روح". (الأناضول)
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