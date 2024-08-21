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عربي-دولي
قتلى وجرحى بانفجار مصنع أدوية في الهند
Lebanon 24
21-08-2024
|
13:40
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لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم في انفجار مصنع أدوية بولاية أندرا براديش جنوبي الهند، الأربعاء.
وقال مدير شرطة المنطقة إم ديبيكا لـ"رويترز": "محصلة القتلى حتى الآن تبلغ 15 ومن المرجح أن ترتفع. وأصيب ما يقرب من 40 شخصا، وعمليات الإنقاذ جارية".
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واندلع الحريق الناجم عن الانفجار عصرا في وحدة التصنيع الخاصة التي تبلغ مساحتها 40 فدانا، وتعمل منذ عام 2019، في منطقة أناكابالي بالولاية.
وقتل شخصان وأصيب 5 العام الماضي في حريق مماثل، شب بمفاعل مذيب في وحدة بمنطقة أناكابالي أيضا. (سكاي نيوز)
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