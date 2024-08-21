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عربي-دولي

"إيران لن تنسى أبدا".. كنعاني: أميركا حليف الجماعات الإرهابية

Lebanon 24
21-08-2024 | 14:07
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 صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الأربعاء، في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب: "إن الولايات المتحدة هي حليف الجماعات الإرهابية في جميع أصقاع الأرض".
 
وأضاف:"إن إيران لن تنسى أبدا جرائم الولايات المتحدة ضد الجمهورية الإيرانية".
 
وأردف: "الهجمات المميتة التي شنتها الولايات المتحدة على سكان المنطقة العزل، والضربات التي استهدفت تجمعات الناس خلال الاحتفالات، وإسقاط الطائرة الإيرانية المدنية في منطقة الخليج، ما هي إلا جزء من القائمة الطويلة للجرائم الأمريكية التي لن تنساها لا إيران ولا دول المنطقة أبدا".
 
وأشار إلى أنه "في شهر أغسطس من العام 1945، قصفت الولايات المتحدة مدينتي هيروشيما وناغازاكي بالقنابل الذرية، حيث بلغ إجمالي ضحايا تلك المأساة أكثر من 450 ألفا. وفي عام 1988، أسقط طراد تابع للبحرية الأمريكية طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية بصاروخ أرض جو، ظنا منها أنها طائرة تابعة للقوات الجوية الإيرانية، وأدى الهجوم إلى مقتل 290 شخصا، مما جعلها أسوأ كارثة في تاريخ إيران وشركة إيرباص.
 
وفي عام 2007، في ساحة النسور بالعاصمة بغداد، فتح موظفو شركة بلاك ووتر العسكرية الأمريكية الخاصة النار بشكل عشوائي على المارة، مما أسفر عن مقتل 17 مدنيا عراقيا وإصابة 20 آخرين.
 
وفي الفترة ما بين عامي 2007 و2020، قتل في إيران عدد من الفيزيائيين، وهم أردشير حسن بور، مسعود علي محمدي، مجيد شهرياري، مصطفى أحمدي روشن، ومحسن فخري زاده".
 
وقد حمَّلت طهران مسؤولية مقتل هؤلاء العلماء لإسرائيل والولايات المتحدة، اللتين اعتبرتا هؤلاء العلماء مرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني.
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