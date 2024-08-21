شولتس: أوكرانيا لم تتشاور معنا بشأن توغلها في روسيا

أشار المستشار الألماني أولاف شولتس، مساء اليوم الأربعاء، الى أن أوكرانيا لم تتشاور مع بلاده بشأن توغلها في روسيا في السادس من آب، مضيفاً أنه يتوقع أن يكون التقدم محدودًا.







وقال في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو في كيشيناو، إن "ألمانيا ستبقى أكبر داعم لأوكرانيا في أوروبا على حد وصفه".

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