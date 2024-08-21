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مفاجأة جديدة.. ماذا طلب السنوار؟

Lebanon 24
21-08-2024 | 14:33
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ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة، اليوم الأربعاء، أن ما يبدو هو أنّ المحادثات بشأن صفقة تبادل الرهائن والأسرى مع حركة "حماس"، باتت على وشك الإنهيار مرّة أخرى، فيما لا يوجد أي اتفاق فوري بديل.
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وتحدّث مسؤول إسرائيليّ عن وجود حوارٍ تحت الطاولة مع الأميركيين بشأن طلب زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار، الحصول على ضمانات والتزامات أميركية بألا يكون هدفاً للإقصاء إذا تمّ التوصل إلى اتفاق، وألا تلاحقه إسرائيل بعد إتمام صفقة الرهائن والأسرى، بحسب "معاريف".
 
وأوضح التقرير أنه اقتراح الهدنة الحالي الذي تمّت صياغته منذ أسابيع من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر، هو النسخة الوحيدة الموجودة حالياً، إذ يتضمن شروطاً تهدف إلى تلبية مطالب "حماس" وإسرائيل، وأضاف: "على الرغم من موافقة إسرائيل على الاتفاق، إلا أن حماس صرحت بأنها لن تقبل به".
 
ويقول التقرير إن الوضع الآن مماثل للأوضاع السابقة التي شهدت على انهيار الاتفاقات قبل التوصل إليها بسبب المطالب الإضافية التي أضافتها إسرائيل وحماس، وأضاف: "مع هذا، يقول الخبراء إن التوصل إلى اتفاق سيتطلب تنازلات إضافية من الجانبين".
 
(رصد لبنان24)
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