بلينكن: اقتراح سد الفجوات عالج الثغرات بشأن اتفاق غزة

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ذكرت الخارجية الأميركية، الأربعاء، أن الوزير أنتوني بلينكن أكد أن اقتراح سد الفجوات الذي قدمه المفاوضون المعنيون بشأن حرب غزة عالج الثغرات المتبقية بطريقة تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق.وأوضحت الخارجية الأميركية أن بلينكن يرى أن الاتفاق من شأنه تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتأمين إطلاق سراح الرهائن.وأشارت الخارجية إلى أن بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، وأكد الحاجة الملحة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.وعلق بلينكن والوسطاء من مصر وقطر آمالهم على المقترح الأميركي لسد الفجوات بين الجانبين في حرب غزة المستعرة منذ عشرة أشهر.وقال المسؤول الأميركي إن من المتوقع أن يضغط بايدن على نتانياهو لتخفيف مطلب جديد يسمح بالاحتفاظ بقوات إسرائيلية على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة.(الحرة)