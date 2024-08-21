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الجيش الإيراني "يكذّب" ما نشرته وكالة "فارس" عن حادثة رئيسي!

Lebanon 24
21-08-2024 | 16:22
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نفى الجيش الإيراني، مساء اليوم، ما نشرته وكالة أنباء "فارس" اليوم عن أسباب تحطم مروحية الرئيس السابق إبراهيم رئيسي.


وقالت إدارة العلاقات العامة في هيئة الأركان العامة الإيرانية في بيان إن "المعلومات الواردة في وكالة "فارس" بأن أحد عوامل تحطم المروحية كان وجود راكبين آخرين زائدين على متن الطائرة خلافاً لبروتوكولات السلامة، ولهذا السبب لم يكن لدى المروحية الاستطاعة الكافية للصعود إلى الارتفاع المطلوب، كاذبة"، وفق وكالة "تاس" الروسية.
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وكانت وكالة "فارس" قد ذكرت ان تحقيقا إيرانيا بشأن تحطم مروحية رئيسي خلص إلى أن أسباب الحادثة تكمن في سوء الأحوال الجوية والحمولة الزائدة.
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