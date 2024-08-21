البيت الأبيض: بايدن سيتحدث مع نتنياهو بشأن محادثات الهدنة في غزة

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ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأربعاء، لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.وأوضح البيت الأبيض أن نائبة الرئيس الأميركي، كاملا هاريس، انضمت إلى بايدن ونتانياهو في المكالمة الهاتفية.وكان موقع أكسيوس ذكر نقلا عن مصدر لم يكشف عنه أن من المتوقع أن يتحدث بايدن مع نتانياهو اليوم الأربعاء لحثه على إظهار المزيد من المرونة بشأن القضايا المتعلقة بالحدود بين مصر وغزة في محادثات وقف إطلاق النار.وقال الموقع إن بايدن يريد أن يخفف نتانياهو موقف إسرائيل في هذا الشأن.(الحرة)